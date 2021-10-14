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Барселона націлилася на захисника Челсі

Сьогодні 21:25 160 0
Клуб хоче підписати Сесара Аспілікуету
Барселона націлилася на захисника Челсі
Фото Getty Images
#Челсі, #Барселона

Джерело - sport.ua.

Каталонська Барселона бажає підписати 32-річного правого захисника Челсі і збірної Іспанії Сесара Аспілікуету в якості вільного агента після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Контракт футболіста із Челсі розрахований до кінця червня 2022 року, і він досі не продовжений.

Аспілікуета захищає кольори Челсі з літа 2012 року після переходу з Марселя за €8,8 мільйона. У поточному сезоні Сесар провів за англійську команду 10 матчів у всіх турнірах. де віддав 3 результативні передачі.

Орієнтовна вартість футболіста складає €13 мільйонів.

Раніше Де Пена заявив, що Динамо може перемогти Барселону.

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