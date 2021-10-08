Ліверпуль цікавиться півзахисником Реала

Джерело - Чемпiон.

Англійський Ліверпуль націлився на 25-річного атакувального півзахисника мадридського Реала і збірної Іспанії Марко Асенсіо.

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Про це повідомляє abc.es.

Футболіст незадоволений своїм становищем у Реалі при новому головному тренеру Карло Анчелотті і має намір змінити клуб у січні. Ліверпуль може скористатися ситуацією, що склалася.

Асенсіо перейшов у Реал з Мальорки влітку 2015 року за €3,9 мільйони. У поточному сезоні футболіст провів за "вершкових" 7 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Контракт Марко з Реалом розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість гравця складає €35 мільйонів.