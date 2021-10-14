Де Пена: Луческу - найкращий тренер, з яким я працював

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена задоволений грати під керівництвом головного тренера команди Мірчі Луческу.

Про це заявив сам футболіст.

"У нього неймовірною великий досвід, він попрацював у багатьох клубах і сильних командах. За його плечима колосальний багаж знань про різні ліги, футбольні тенденції. Я щасливий, що працюю під керівництвом такого фахівця.

Це одна з головних причин, чому я продовжив контракт. Він довіряє мені, я ж намагаюся виконувати всі його побажання на полі. Мені подобається його пристрасть до перемог.

Радий, що нам вдалося здобути ряд трофеїв в минулому сезоні та кваліфікуватися знову в груповий раунд Ліги чемпіонів. Луческу - точно найсильніший тренер, під керівництвом якого я працював.

Що робить його особливим? Досвід і багаж знань. Він попрацював в Інтері, Галатасараї, Бешикташі, Зеніті, Шахтарі з дуже сильними гравцями. Він придбав на практиці знання про те, як вести себе з гравцями. Він розуміє, що крім футболу є особисте життя людини, а це така ж важлива складова футболу.

Він веде діалог з футболістами не тільки як зі спортсменами, але і як з людьми. Він вміє доносити інформацію, і в минулому сезоні ви це побачили, як команда може пристойно додати. Ми видали відмінний рік. Сподіваюся, цей сезон буде таким же успішним, як попередній. І у всіх цих успіхах, звичайно, основна заслуга Луческу", - зазначив Де Пена.