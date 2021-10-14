Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вважає некоректно тренувати приставку в.о. у наставника збірної України Олександра Петракова.

Про це заявив сам функціонер..

"Я вважаю, що коментувати це некоректно. У нас зараз є тренер, і я ще раз підтверджую, що у нього дуже амбітні плани і він бачить в нашій збірній дуже яскраву перспективу. Він вірить в наших гравців і бачить в них здатність вийти на ЧС-2022", - зазначив Павелко.