ФІФА може випробувати в Італії нові правила офсайду

Джерело - Чемпiон.

ФІФА роздумує про можливість зміни правил офсайду.

Актуально: ФІФА обговорить новий формат чемпіонату світу

Про це повідомляє Milan News.

Відзначається, причиною послужило те, що багато команд незадоволені тим, що атакувальна сторона карається свистком навіть в ситуації, коли немає реальної загрози супернику. Повідомляється, що випробувати зміни в правилах на собі запропонувала Італія під час матчів серед молоді до 18 років. Нові правила можуть дозволити створити "вікно" між тілом нападника і захисника.

Нагадаємо, на клубному чемпіонаті світу, який проходив в Катарі, відеоарбітри вперше отримали в користування систему напівавтоматичного визначення офсайду, коли робот через кілька секунд після епізоду передавав зображення на їх монітори. І замість 2-3 хвилин рішення виносилось за кілька секунд.