Павелко - про діалог із Шевченком: Привітав його, він - мене

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко нормально спілкується з колишнім наставником збірної Андрієм Шевченком.

Про це заявив сам функціонер.

"Я його привітав з днем ​​народження, він мене привітав з днем ​​народження. Це життя. Я сподіваюся, що через деякий час він попрацює в різних системах футболу, і ми обов'язково побачимо його тренером національної збірної. Це дуже яскрава фігура у світовому і європейському футболі, і буде дуже корисно, щоб він отримав додатковий досвід в інших клубах або збірних, і повернувся ще більш досвідченим, щоб Україна дійшла не до чвертьфіналу, а вже до фіналу і там боролася за перемогу на чемпіонаті світу або Європи.

Чи є діалог із Шевченком на даному етапі? Давайте це не виділяти. Ми спілкуємося, все добре. Я вважаю те, що зараз важливо - це наше майбутнє. І всі кроки, які ми робимо - заради майбутнього українського футболу", - зазначив Павелко.