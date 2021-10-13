Ще одна європейська збірна здобула путівку на чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпiон.

Після збірної Німеччини, яка стала недосяжною для конкурентів в групі, вихід у фінальну частину чемпіонату світу оформила збірна Данії.

Данія виграла вісім з восьми матчів з загальним рахунком 27:0. У вівторок команда Каспера Хюмланда обіграла Австрію, таким чином головний переслідувач – збірна Шотландії – втратив будь-які шанси випередити данську збірну.

Тож наразі офіційно відомі вже три учасники майбутнього Чемпіонату світу – Катар як господар, Німеччина та Данія, для якої це буде вже шоста участь у вирішальному турнірі світового футбольного форуму.

Нагадаємо, що Мундіаль відбудеться в 2022-му році з 21-го листопада по 18 грудня.