Збірна Португалії знищила Люксембург. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися 11 матчів.
Португалія - Люксембург 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Роналду (пен), 2:0 - 13 Роналду (пен), 3:0 - 18 Фернандеш, 4:0 - 69 Пальїнья, 5:0 - 87 Роналду
Сербія - Азербайджан 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 30 Влахович (пен), 1:1 - 45+2 Махмудов, 2:1 - 53 Влахович, 3:1 - 83 Тадич (пен)
Група В
Косово - Грузія 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Окріашвілі, 1:1 - 45 Мурікі (пен), 1:2 - 82 Давіташвілі
Швеція - Греція 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 59 Форсберг (пен), 2:0 - 69 Ісак
Група С
Болгарія - Північна Ірландія 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Вашингтон, 1:1 - 53 Недєлєв, 2:1 - 63 Недєлєв
Литва - Швейцарія 0:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 31 Емболо, 0:2 - 42 Штеффен, 0:3 - 45 Емболо, 0:4 - 90+4 Гавранович
Група F
Данія - Австрія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 53 Мехле
Ізраїль - Молдова 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Захаві, 2:0 - 49 Даббур, 2:1 - 90+5 Ніколаєску
Фарерські острови - Шотландія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Дайкс
Група І
Англія - Угорщина 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 24 Шаллай, 1:1 - 37 Стоунс
Сан-Марино - Андорра 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Пуйоль, 0:2 - 53 Морено, 0:3 - 89 Бетріу
Раніше, збірна України не здолала Боснію і Герцеговину у кваліфікації ЧС-2022.