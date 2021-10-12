Збірна Португалії знищила Люксембург. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Роналду оформив хет-трик у звітному турі

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися 11 матчів.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 12 жовтня

Група А

Португалія - Люксембург 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 8 Роналду (пен), 2:0 - 13 Роналду (пен), 3:0 - 18 Фернандеш, 4:0 - 69 Пальїнья, 5:0 - 87 Роналду

Сербія - Азербайджан 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 30 Влахович (пен), 1:1 - 45+2 Махмудов, 2:1 - 53 Влахович, 3:1 - 83 Тадич (пен)

Група В

Косово - Грузія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Окріашвілі, 1:1 - 45 Мурікі (пен), 1:2 - 82 Давіташвілі

Швеція - Греція 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Форсберг (пен), 2:0 - 69 Ісак

Група С

Болгарія - Північна Ірландія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Вашингтон, 1:1 - 53 Недєлєв, 2:1 - 63 Недєлєв

Литва - Швейцарія 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 31 Емболо, 0:2 - 42 Штеффен, 0:3 - 45 Емболо, 0:4 - 90+4 Гавранович

Група F

Данія - Австрія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 53 Мехле

Ізраїль - Молдова 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Захаві, 2:0 - 49 Даббур, 2:1 - 90+5 Ніколаєску

Фарерські острови - Шотландія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Дайкс

Група І

Англія - Угорщина 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Шаллай, 1:1 - 37 Стоунс

Сан-Марино - Андорра 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Пуйоль, 0:2 - 53 Морено, 0:3 - 89 Бетріу

Раніше, збірна України не здолала Боснію і Герцеговину у кваліфікації ЧС-2022.