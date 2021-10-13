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Степаненко: Стан поля на Арені Львів - просто жах

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Степаненко: Стан поля на Арені Львів - просто жах
#Степаненко, #Львів

Джерело - Чемпiон.

Стан поля на Арені Львів під час матчу Україна - Боснія і Герцеговина був у жахливому стані.

Про це сказав півзахисник збірної України Тарас Степаненко 

"Хочу звернути увагу на стан поля. Збірна України не так часто грає у Львові, потрібно щось з цим робити. Ми не можемо весь час грати у Києві на НСК Олімпійський, де хороший газон.

Збірна України не здолала Боснію і Герцеговину у кваліфікації ЧС-2022

Це жах. Ти не можеш зупинитись, хлопці підковзувались на рівному місці. Потрібно щось з цим робити, бо ми хочемо грати на чемпіонатах Європи, а у нас є лише одне нормальне поле.

Ми ще за день до матчу звернули увагу, що газон не відповідного рівня, він був весь у горбах, ми попросили його "вкатати". У нас технічні гравці, які можуть швидко вибігти один на один, а м'яч починає "дробити", стрибати", – заявив Степаненко.

Щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D в рамках відбору до ЧС-2022, українцям потрібно обов'язково перемагати Боснію на виїзді, матч відбудеться 16 листопада.

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