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Петраков визначився зі стартовим складом
Соболь та Степаненко вийдуть у старті збірної України на матч з Боснією і Герцеговиною
#Україна, #Петраков, #Боснія

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною.

Початок матчу о 21:45. Стали відомі стартові склади.

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Зубков, Булеца, Сікан, Довбик

Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Копашинац, Налич, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Превляк

Запасні: Васіль, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович

Раніше, основний хавбек Боснії і Герцеговини отримав травму і не зіграє проти України.

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