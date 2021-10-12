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Петраков визначився із заявкою на матч проти Боснії та Герцеговини

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Петраков визначився із заявкою на матч проти Боснії та Герцеговини

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні, 12 жовтня, збірна України проведе матч проти збірної Боснії та Герцеговини в рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

Виконуючий обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков визначився з футболістами, які увійшли в заявку команди на поєдинок проти боснійців.

Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція. LIVE

Заявка збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини (за номерами):

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Ігор Харатін, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Шабанов, 17. Сергій Булеца, 18. Олександр Тимчик, 19. Артем Довбик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, матч Україна - Боснія та Герцеговина відбудеться сьогодні, 12 жовтня у Львові. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45.

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