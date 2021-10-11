Ньюкасл націлився на форварда Реала

Джерело - Чемпiон.

Нападник Реала Гарет Бейл може покинути мадридський клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 32-річний валлієць потрапив в сферу інтересів Ньюкасла. Контракт Бейла з Реалом розрахований до літа 2022 року. Мадридський клуб не має наміру продовжувати угоду і буде готовий розлучитися з форвардом цієї зими.

Важливо: Бейл пропустить матчі з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Відзначається, що Ньюкасл може почати переговори щодо трансферу Бейла вже найближчим часом.

Форвард перебрався в Реал в 2013 році з Тоттенгема. У поточному сезоні він провів за "вершкових" три матчі в Ла-Лізі, забивши один гол.

Нагадаємо, новим власником Ньюкасла став Суверенний фонд уряду Саудівської Аравії (PIF).