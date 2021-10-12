Ньюкасл цікавиться захисником Барселони

Нові боси сорок хочуть підписати француза цієї зими

Джерело - Чемпіон.

Захисник Барселони Клеман Лангле може продовжити кар'єру в Англії.

Про це повідомляє Diario Spor.

Інтерес до 26-річному гравцеві проявляє Ньюкасл, який хоче підсилити склад після придбання клубу саудівцями.

Нові боси сорок хочуть підписати француза цієї зими. При цьому серйозні витрати в січневе трансферне вікно в плани клубу не входять.

Ньюкаслу потрібен новий левоногій центральний захисник, і Лангле влаштовує клуб за всіма критеріями.

У нинішньому сезоні Лангле не має твердого місця в стартовому складі Барселони.