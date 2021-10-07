Сороки отримали нового власника

Джерело - Чемпіон.

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав англійський Ньюкасл.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Всі юридичні питання між сторонами були улагоджені. Інвестори із Саудівської Аравії надала гарантії, що Королівство держави не буде контролювати клуб.

За інформацією англійських ЗМІ, саудівці заплатили за клуб 300 мільйонів фунтів.

Таким чином, бізнесмен Майк Ешлі, який був президентом клубу останні 14 років, завершив процедуру продажу.

Нагадаємо, минулого року саудівці не змогли придбати клуб, оскільки влада Саудівської Аравії були пов'язані з певним стрімінговим сервісом, яка здійснювала піратські трансляції матчів прем'єр-ліги.