 Інвестори із Саудівської Аравії купили Ньюкасл | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй
Сьогодні 23:39 69
Збірна України прибула до Гельсінкі
Сьогодні 23:10 180
Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:10 245
Збірна України на характері здолала Хорватію у відборі Євро-2022
Сьогодні 20:08 1365 1
УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч
Сьогодні 19:24 4665 1
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:57 4967
Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення
Сьогодні 18:09 831
Шахтар може придбати нападника Зорі
Сьогодні 17:55 1939
Фінляндія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 13:11 1526
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 12:44 20740
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:53 334
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:35 537
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:07 411
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути Андрій Дунець
Сьогодні 17:05 558
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:53 1713
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч Віктор Слюсаренко
Сьогодні 15:27 242
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:09 1027
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:25 523
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного Андрій Дунець
Вчора 17:29 2805
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським Андрій Твердохліб
Вчора 16:33 1459
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка Андрій Твердохліб
05.10.2021 19:06 1724
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
05.10.2021 16:30 10189
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
05.10.2021 15:32 3113
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда Андрій Твердохліб
05.10.2021 14:52 1235
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2021 14:48 7689
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:39 Футбол Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй 69
23:26 Хокей. УХЛ Сокіл - Маріуполь 5:3. Огляд матчу 101
23:10 Футбол Збірна України прибула до Гельсінкі 180
22:57 Теніс Ястремська переграла Жакемо на турнірі у США 212
22:40 Футбол Ліверпуль зацікавився хавбеком Олімпіакоса 143
22:25 Футбол Шахтар запропонує Матвієнку новий контракт 174
22:09 Бокс Бій Лопеса і Камбососа перенесуть на грудень 206
21:55 Футбол Фонсека може очолити клуб АПЛ 248 1
21:48 Пряма трансляція Ліга націй. Бельгія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE 2426
21:39 Футбол Відомо, скільки глядачів відвідають матч Фінляндія - Україна 240
21:25 Баскетбол Одеса програла Кривбасу у Суперлізі 169
21:10 Волейбол Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів 245
20:56 Хокей. УХЛ Сокіл завдав поразки Маріуполю у 7 турі УХЛ 265
20:39 Бокс Вайлдер: Я радію, що ми закриваємо всю цю історію з Ф'юрі 590
20:24 Футбол Інвестори із Саудівської Аравії купили Ньюкасл 531
20:08 Гандбол Збірна України на характері здолала Хорватію у відборі Євро-2022 1365 1
19:55 Баскетбол Хімік переграв Миколаїв у Суперлізі 211
19:39 Футбол Кополовець дав пораду Леоненку: Візьми команду і покажи нам, лохам, результат 702
19:24 Футбол УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч 4665 1
19:10 Футбол Кополовець: За перемогу над Динамо дали $30 тисяч 1164
18:57 Пряма трансляція Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 4967
18:55 Футзал Ураган здолав АФФК Суми у 6 турі Екстра-ліги 300
18:53 Блог Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю 335
18:39 Бокс Стало відомо, скільки раундів Гірн віддав Джошуа у бою з Усиком 1452
18:35 Блог Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії 539

Інвестори із Саудівської Аравії купили Ньюкасл

Сьогодні 20:24 531 0
Сороки отримали нового власника
Інвестори із Саудівської Аравії купили Ньюкасл
#АПЛ, #Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії придбав англійський Ньюкасл.

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Всі юридичні питання між сторонами були улагоджені. Інвестори із Саудівської Аравії надала гарантії, що Королівство держави не буде контролювати клуб.

За інформацією англійських ЗМІ, саудівці заплатили за клуб 300 мільйонів фунтів. 

Таким чином, бізнесмен Майк Ешлі, який був президентом клубу останні 14 років, завершив процедуру продажу.

Нагадаємо, минулого року саудівці не змогли придбати клуб, оскільки влада Саудівської Аравії були пов'язані з певним стрімінговим сервісом, яка здійснювала піратські трансляції матчів прем'єр-ліги.

Коментарі ()