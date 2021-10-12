Барселона - Валенсія: Де дивитися матч Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9 туру іспанської Ла-Ліги Барселона зустрінеться з Валенсією.
Матч відбудеться у неділю, 17 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 9 туру іспанської Ла-Ліги Барселона зустрінеться з Валенсією.
Матч відбудеться у неділю, 17 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.