Барселона може підписати воротаря Гранади

Клаусула гравця становить 25 млн євро

Молодий воротар Гранади Луїс Максиміано увійшов в сферу інтересів Барселони.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонці вже працюють над придбанням 22-річного португальця.

Відзначається, що скаути Барселони стежили за Максиміано ще під час його виступів за Спортинг, звідки він перейшов в Гранаду в серпні цього року.

Якщо блаугранас вирішать придбати кіпера найближчим часом, то їм доведеться виплатити клаусула, яка за контрактом з Гранадою становить 25 мільйонів євро.

На рахунку Луїса в складі іспанського клубу п'ять матчів у всіх турнірах, в яких він пропустив шість голів і два рази відіграв "на нуль".

Раніше, збитки Барселони склали майже півмільярда євро.