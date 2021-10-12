Барселона збирається купити Голанда в кредит

Джерело - championat.

Барселона зберігає інтерес до нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда попри фінансові проблеми.

Про це інформує Sport.es.

Керівництво синьо-гранатових розраховує підписати контракт з норвезьким форвардом наступного літа. У каталонського клубу є кілька пропозицій від інвестиційних фондів, які готові допомогти Барселоні грошима на покупку Голанда.

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За інформацією джерела, керівництво Барселони серйозно розглядає перспективу покупки форварда "в кредит". Жоан Лапорта вже зустрічався з представниками Ерлінга Голанда для обговорення потенційного співробітництва.

Нагадаємо, ЗМІ також пов'язують Голанда з Парі Сен-Жермен, Баварією, Ювентусом, Челсі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті і мадридським Реалом.

Наступного літа в контракті Голанда з Боруссією вступить в силу пункт про відступні. Вони складуть € 75 млн.