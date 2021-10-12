Матвієнко: Джеко - дуже сильний гравець світового рівня

У Боснії і Герцеговини багато футболістів, які виступають на серйозному рівні.

Про це сказав захисник збірної України Микола Матвієнко.

Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр

"Джеко - дуже сильний гравець світового рівня, але не він один там грає. У Боснії і Герцеговини є ще багато футболістів, які виступають на серйозному рівні. Тому ми розбираємо суперника і в цілому, як команду, і окремо таких особистостей, як він", - сказав Матвієнко.