Матвієнко: Джеко - дуже сильний гравець світового рівня

Джерело - Чемпiон.
У Боснії і Герцеговини багато футболістів, які виступають на серйозному рівні.
Про це сказав захисник збірної України Микола Матвієнко.
Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр
"Джеко - дуже сильний гравець світового рівня, але не він один там грає. У Боснії і Герцеговини є ще багато футболістів, які виступають на серйозному рівні. Тому ми розбираємо суперника і в цілому, як команду, і окремо таких особистостей, як він", - сказав Матвієнко.
Матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок о 21:45.