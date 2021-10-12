Депай побив рекорд Клюйверта в збірній Нідерландів

Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай встановив новий рекорд національної команди за кількістю забитих м'ячів за календарний рік.

Про це повідомляє Opta.

Збірна Нідерландів розгромила Гібралтар (6:0) в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022. У складі нідерландської команди дублем відзначився нападник Мемфіс Депай. Це його 13-й і 14-й голи за збірну в 2021 році.

За цим показником форвард Барселони випередив Патріка Клюйверта, який у 2000-му 12 разів вразив ворота суперника.