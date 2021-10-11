Збірна Німеччини розгромила Північну Македонію. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022

Німеччина достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

В європейському кваліфікаційному раунді відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу відбулися 10 матчів.

Збірна Німеччини достроково виграла групу та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу, що відбудеться у Катарі.

Чемпіонат світу-2022

Кваліфікація, 11 жовтня

Група Е

Білорусь - Чехія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Шик, 0:2 - 65 Гложек

Естонія - Вельс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Мур

Група G

Латвія - Туреччина 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Демірал (авт), 1:1 - 76 Дурсун, 1:2 - 90+9 Їлмаз (пен)

Нідерланди - Гібралтар 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Ван Дейк, 2:0 - 21 Депай, 3:0 - 45+3 Депай (пен), 4:0 - 48 Дамфріс, 5:0 - 75 Груневелд, 6:0 - 86 Мален

Норвегія - Чорногорія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Ельюнуссі, 2:0 - 90+6 Ельюнуссі

Група Н

Словенія - Росія 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Дівєєв, 0:2 - 32 Джикія, 1:2 - 40 Ілічич

Хорватія - Словаччина 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Шранц, 1:1 - 25 Крамарич, 1:2 - 45 Гараслін, 2:2 - 71 Модрич

Група J

Ісландія - Ліхтенштейн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Тордарсон, 2:0 - 35 Гудмундссон, 3:0 - 79 Гудмундссон (пен), 4:0 - 89 Гудьйонсен А.

Північна Македонія - Німеччина 0:4 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Гаверц, 0:2 - 70 Вернер, 0:3 - 73 Вернер, 0:4 - 83 Мусіала

Румунія - Вірменія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 26 Мітріце

Раніше, збірна Кіпру втратила перемогу над Мальтою у кваліфікації ЧС-2022.