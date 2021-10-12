Україна - Боснія і Герцеговина: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини в 7 турі групи D європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Матч відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів о 21:45.

Відео голів і огляд матчу будуть доступні в цій новині в режимі реального часу. Також на нашому сайті - текстова трансляція гри та матч-центр поєдинку.

Нагадаємо, підопічні Петракова після перемоги над Фінляндією значно покращили свої турнірні шанси на друге місце в групі та продовження боротьби за путівку на Мундіаль.