Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

В українців залишилося два матчі з боснійцями

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після виїзної перемоги над Фінляндією (2:1) покращила свої шанси посісти друге місце у групі D європейського кваліфікаційного раунду відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу.

У турнірній таблиці збірна України піднялася на друге місці. І якщо у вересні після нічиї з Францією вихід з групи залежав від гри опонентів у матчах між собою, то нині все у руках підопічних Олександра Петракова.

Наступний свій матч збірна України проведе вдома 12 жовтня з Боснією і Герцеговиною. У домашньому матчі потрібна перемога. Поразка нівелює шанси на вихід, Нічия ускладнює дуже становище команди, але залишить шанси.

Відзначимо, що збірна Казахстану втратила можливість вийти з групи. Суперниками українців є Боснія і Герцеговина та Фінляндія, які між собою зіграють 13 листопада. Також Фінляндія ще має зіграти з Казахстаном та Францією. Ці матчі вплинуть на те, що збірній України буде потрібно в останньому виїзному матчі з Боснією і Герцеговиною - можливо підопічних Олександра Петракова задовільнить нічия.

Поточна турнірна таблиця групи:

Календар матчів, які залишилося зіграти у групі D:

8-й тур

12.10.2021 17:00 Казахстан - Фінляндія

12.10.2021 21:45 Україна - Боснія і Герцеговина

9-й тур

13.11.2021 17:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія

13.11.2021 22:45 Франція - Казахстан

10-й тур

16.11.2021 22:45 Фінляндія - Франція

16.11.2021 22:45 Боснія і Герцеговина - Україна

Відзначимо, що 2-е місце лише дасть можливість позмагатися за новою системою за одну з трьох путівок, які розіграють 12 команд. Оскільки десять переможців груп безпосередньо вийдуть у фінальний турнір чемпіонату світу-2022. До десяти збірним, які посядуть в групах другі місця, приєднаються два найкращі переможці груп в загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не вийшли до фінального турніру ЧС безпосередньо або не вийшли в стики з других місць у відбіркових групах. Ці 12 команд розіграють путівки, що в рамках трьох шляхів плей-оф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.