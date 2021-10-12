Україна - Боснія і Герцеговина 1:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

48' Ярмоленко у штрафному майданчику класно п'ятою віддав на Шапаренка, але пробити Миколі не вдалося, захисники накрили удар.

47' Циганков двох захисників на фланзі накрутив, але його подача пішла у руки голкіперу.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Збірна України завдяки голу Андрія Ярмоленка переграє Боснію.

44' Пішла подача з корнера, але ніхто з гравців Боснії до м'яча не дотягнувся.

43' Хаджиахметович небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика, але Пятов урятував свою команду, добивання прийшлося у захисника збірної України - буде кутовий!

41' Шапаренко під удар Ярмоленку віддавав, але удар Андрія заблокували захисники.

39' Розіграли корнер українці, але на подачу Циганкова ніхто не відреагував.

38' Тимчик класно проривався правим флангом і зумів заробити кутовий.

37' Не розібралися обронці боснійські і випустили м'яч в аут.

35' Прострілив з правого флангу Стеванович на дальню штангу, де двічі поспіль пробивав Колашинац, але обидва рази м'яч блокували в самовідданих підкатах захисники.

33' Тимчик намагався під удар Ярмоленку віддати, але його передачу перехопив Налич.

31' Закидання пішло у штрафний майданчик збірної України, але Забарний вибив м'яч подалі.

29' Степаненко навішував на Циганкова, Віктор відірвався від захисника, але пробив повз ворота.

27' Втікали у контратаку боснійці, Гояк навішував у штрафний майданчик, але Матвієнко несильно скинув у руки Пятову.

26' Яремчук боровся за м'яч, але не зміг корпусом прикрити снаряд і втратив його.

24' Соболь втікав у контратаку і виконав класний простріл на Тимчика, але Олександр пробив у голкіпера.

23' Стеванович подавав у штрафний майданчик, але Кривцов вибив м'яч подалі.

21' Джеко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але його удар заблокував Кривцов.

20' Декілька подач виконали гравці Боснії у центр, але поки наші захисники відбиваються.

18' Ахмедходжич зірвав контратаку, збивши Шапаренка на фланзі. Жовта для ще одного оборонця гостей.

17' Степаненко виконував подачу на Соболя, але трохи засильною вийшла ця передача, удар від воріт для Боснії.

15' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Увірвався у штрафну суперника на швидкості Циганков і низом прострілив на дальню штангу, де був зовсім один Ярмоленко, який забив м'яч уже в порожні ворота.

14' Шапаренко отримав по ногах від Стевановича, штрафний для збірної України в центрі поля.

12' Стеванович віддавав під удар Наличу, але той пробив трохи вище воріт.

10' Чівич грубо збив Ярмоленка на фланзі. Жовта для захисника гостей.

8' Забарний пробивав з-за меж штрафного майданчика. М'яч влучив у захисника, а далі суддя зафіксував офсайд у Яремчука.

6' Шапаренко віддавав передачу на Соболя, але Едуард не зрозумів задум партнера і збірна України втратила м'яч.

5' Контролює м'яч збірна України, першим номером вона грає на перших хвилинах.

3' Соболь намагався простріл виконати, але його пас заблокували.

2' Яремчук з Хаджикаудничем боровся, проте не встиг до м'яча, який пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає національний гімн України!

Лунає гімн Боснії і Герцеговини.

Андрію Ярмоленку та Андрію Пятов вручили відзнаки за 100-й зіграний матч за збірну України.

Команди вийшли на поле!

Визначилися стартові склади команд:

Україна: Пятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Циганков, Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Зубков, Булеца, Сікан, Довбик

Боснія і Герцеговина: Шехич, Чівич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Копашинац, Налич, Хаджиахметович, Гояк, Джеко, Превляк

Запасні: Васіль, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович

Збірна України зіграє проти Боснії і Герцеговини в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів. Початок о 21:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:30.