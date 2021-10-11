Суркіс: Ми з братом переконували Ахметова взяти Шахтар

Рінат Ахметов з першого дня серйозно взявся за команду Шахтар.

Про це заявив президент київського Динамо Ігор Суркіс.

"Я познайомився з Рінатом, коли йому було вісімнадцять років. Це було на чиємусь дні народження в Києві. Шляхи наші якийсь час не перетиналися.

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Коли ми вже потім з братом зустрілися з ним в Монако, то Григорій Михайлович переконував його взяти Шахтар. Донецький клуб був бійцівською командою з традиціями. Ми з братом вважали, що Шахтарю не можна йти в небуття. Може і це послужило тому, щоб Рінат Леонідович все ж прийняв Шахтар. Він, на відміну від багатьох інших президентів клубів, які поступово входять в процес, з першого дня серйозно взявся за команду", - сказав Суркіс.