Де Кетеларе може перебратися до АПЛ

Атакувальний півзахисник бельгійського Брюгге Шарль Де Кетеларе потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.

Про це повідомляє Daily Express.

У підписанні Де Кетеларе нібито особисто зацікавлений керманич мерсисайдців Юрген Клопп. У боротьбі за юніора Ліверпулю доведеться конкурувати з італійцями. Атакувального хавбека, який нещодавно дебютував у збірній Бельгії, активно ведуть Аталанта та Наполі.

До слова, в нинішньому сезоні Шарль Де Кетеларе провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Раніше, Ліверпуль цікавиться півзахисником Реала.