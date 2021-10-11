Аргентина - Уругвай 3:0. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпiон.
Збірна Аргентини розгромила Уругвай в матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату світу.
Кваліфікація до Чемпіонату світу
10 жовтня
Аргентина - Уругвай 3:0
Голи: 1:0 - 38 Мессі, 2:0 - 44 де Пауль, 3:0 - 62 Мартінес.
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Джерело - Чемпiон.
Збірна Аргентини розгромила Уругвай в матчі кваліфікаційного турніру чемпіонату світу.
Кваліфікація до Чемпіонату світу
10 жовтня
Аргентина - Уругвай 3:0
Голи: 1:0 - 38 Мессі, 2:0 - 44 де Пауль, 3:0 - 62 Мартінес.