Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером

Джерело - Чемпiон.

Шериф до гри проти Інтера точно буде готуватися серйозно.

Про це сказав наставник тираспольського клубу Юрій Вернидуб.

"Я обіцяти точно нічого не буду. Можу лише пообіцяти, що будемо готуватися серйозно. 16-го гра зі Сфинтул Георге, це наче підготовчий етап. А 19-го вже гра в Мілані.

Читайте також: Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі