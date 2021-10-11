 Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 1737
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 14935
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 19450 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 1864
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 1994 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5182
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1565
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1669
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Вчора 19:09 619
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Вчора 17:55 1112
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11129
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 738
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 1992
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2333
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2151
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 816
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 533
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1132
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8379
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1744
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1446
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 817
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1536
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1612
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2063
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:43 Футбол Челсі готовий повернути Едена Азара 51
14:30 Футбол Металіст зіграє проти Кременя, Альянс прийматиме Олімпік. Розклад матчів Першої Ліги 246
14:18 Бокс Льюїс: Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі 462
14:06 Футбол Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 14935
14:06 Блог Буффон не схвалює: незбагненний ляп голкіпера у серії пенальті 175
13:54 Футбол Колумбія - Бразилія 0:0. Відеоогляд матчу 161
13:40 Бокс Шелестюк дізнався ім'я суперника і дату наступного бою 193
13:26 Футбол Яремчук: Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття 250
13:11 Футбол Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером 658
12:53 Баскетбол Пустовий набрав 16 очок в матчі чемпіонату Іспанії 243
12:44 Футбол Петраков: Гравців не потрібно мотивувати 366
12:30 Теніс Світоліна - Кирстя. Відеоогляд матчу Індіан-Веллсу 461
12:26 Навколо спорту Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку 185
12:24 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр 1842
12:23 Навколо спорту Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу 150
12:13 Футбол Езіл випустить власну криптовалюту 245
12:07 Футбол Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків 7350
11:57 Блог Відео дня. Бензема забив фантастичний гол у дев'ятку в фіналі Ліги націй 1538
11:49 Теніс Світоліна: Я боролася і залишила на корті все 693 1
11:38 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 19450 1
11:36 Боротьба Українець став бронзовим призером чемпіонату світу 282
11:25 Футбол Чилі - Парагвай 2:0. Відеоогляд чатчу 204
11:10 Футбол Шахтар опублікував річний фінансовий звіт 898
10:52 Баскетбол Ягупова стала MVP туру Євроліги 261
10:38 Футбол Ньюкасл націлився на форварда Реала 596

Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером

Сьогодні 13:11 658 0
Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером
#Шериф, #Вернидуб

Джерело - Чемпiон.

Шериф до гри проти Інтера точно буде готуватися серйозно.

Про це сказав наставник тираспольського клубу Юрій Вернидуб.

"Я обіцяти точно нічого не буду. Можу лише пообіцяти, що будемо готуватися серйозно. 16-го гра зі Сфинтул Георге, це наче підготовчий етап. А 19-го вже гра в Мілані.

Читайте також: Стала відома заробітна плата Вернидуба в Шерифі

Звичайно, італійський футбол дещо відрізняється від іспанського чи українського. Це той футбол, який команди будують на хорошій обороні. І, звичайно, швидкий перехід з оборони в атаку. Гадаю, те саме робитиме і Інтер. Це команда зі світовим ім'ям, є хороший тренер. Одне можу пообіцяти – будемо боротися, вивчимо команду, подивимося, що у них сильне, що слабке", –  сказав Вернидуб.

Коментарі ()