Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером

Джерело - Чемпiон.
Шериф до гри проти Інтера точно буде готуватися серйозно.
Про це сказав наставник тираспольського клубу Юрій Вернидуб.
"Я обіцяти точно нічого не буду. Можу лише пообіцяти, що будемо готуватися серйозно. 16-го гра зі Сфинтул Георге, це наче підготовчий етап. А 19-го вже гра в Мілані.
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Звичайно, італійський футбол дещо відрізняється від іспанського чи українського. Це той футбол, який команди будують на хорошій обороні. І, звичайно, швидкий перехід з оборони в атаку. Гадаю, те саме робитиме і Інтер. Це команда зі світовим ім'ям, є хороший тренер. Одне можу пообіцяти – будемо боротися, вивчимо команду, подивимося, що у них сильне, що слабке", – сказав Вернидуб.