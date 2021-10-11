Петраков: Гравців не потрібно мотивувати

Гравці збірної України знають, що треба робити у грі проти Боснії і Герцеговини.

Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр

Так сказав головний тренер національної команди Олександр Петраков.

Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022

"Як буду мотивувати гравців на наступний матч? Їх не потрібно мотивувати. Коли ми їхали, ми багато згадували. Я їх знаю з 2010-го року. Коли вони були маленькими, їх треба було мотивувати, зараз не потрібно нічого говорити. Вони все знають, ми не можемо навіть грати внічию",- сказав Петраков.