Гравець відновлюється від травми

Вінгер Реала Гарет Бейл через пошкодження не зможе повернутися на поле раніше середини листопада.

Про це повідомляє AS.

32-річний валлієць отримав травму м'язів стегна під час одного з тренувань своєї команди, через що вже пропустив матчі чемпіонату Іспанії з Сельтою (5:2) і Валенсією (2:1), а також поєдинок Ліги чемпіонів з Інтером (1:0).

Загалом на відновлення гравцеві мадридського клубу буде потрібно від восьми до десяти тижнів.

Таким чином, Бейл точно не зможе взяти участь в майбутніх матчах Ліги чемпіонів з донецьким Шахтарем, які повинні відбутися 19 жовтня і 3 листопада.