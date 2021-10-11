Аргентина розгромила Уругвай, Бразилія не змогла переграти Колумбію. Результати матчів відбору до ЧС-2022

Джерело - Чемпiон.

У Південній Америці відбулися п'ять матчів відбіркового турніру до чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Важливо: Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй

Збірна Болівії здобула мінімальну перемогу над Перу, Венесуела здолала Еквадор, Бразилія і Колумбія так і не змогли визначити переможця, збірна Чилі здобула комфортну перемогу над Парагваєм, а Аргентина розгромила національну команду Уругваю.

Кваліфікація до Чемпіонату світу

10 жовтня

Болівія - Перу 1:0

Гол: 1:0 - 82 Вака.

Венесуела - Еквадор 2:1

Голи: 0:1 - 37 Валенсія, 1:1 - 45 Мачіс, 2:1 - 64 Бельо.

Колумбія - Бразилія 0:0

Аргентина - Уругвай 3:0

Голи: 1:0 - 38 Мессі, 2:0 - 44 де Пауль, 3:0 - 62 Мартінес.

Чилі - Парагвай 2:0

Голи: 1:0 - 68 Бреретон, 2:0 - 72 Ісла.