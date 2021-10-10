 Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 349
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 9
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 3405
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 439
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1008
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Вчора 19:09 305
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Вчора 17:55 722
Захисник Донбасу після расистського скандалу залишив клуб
Вчора 14:55 1439
Гірн: Сьогодні ми офіційно активували реванш Джошуа з Усиком
Вчора 09:42 1487
Ф'юрі - Вайлдер III: огляд чемпіонського бою
Вчора 09:37 5571
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 1920
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2260
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2057
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 744
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 485
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1472
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1539
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 1715
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю Андрій Твердохліб
07.10.2021 18:53 825
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Андрій Твердохліб
07.10.2021 18:35 1090
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:59 Теніс Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі 9
10 Жовтня 2021
23:54 Футбол Помер чемпіон СРСР у складі Динамо 507
23:41 Футбол Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй 349
23:40 Футбол Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було 3405
23:25 Хокей. УХЛ Краматорськ - Дніпро 3:1. Огляд матчу 167
23:09 Футбол Ребров вдруге поспіль визнаний тренером місяця в чемпіонаті ОАЕ 296
22:55 Футбол Металург - Кристал 1:0. Огляд матчу 179
22:39 Футбол Барселона вела перемовини з відомим французьким тренером 237
22:24 Футбол Глядачі українського клубу встановили рекорд Ліги чемпіонів 432
22:09 Бокс Експромоутер Вайлдера сумнівається, що Деонтей повернеться після двох поразок поспіль 433
21:56 Футбол Волинь - Нива 1:1. Огляд матчу 195
21:40 Бокс Паркер: У бою з Ф'юрі Вайлдер показав дух чемпіона 342
21:27 Блог Зваблива, граціозна, виточена: Дар'ї Білодід - 21 6836
21:25 Футбол Боруссія купить молодого німецького форварда 286
21:13 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу 439
21:11 Пряма трансляція Україна - Боснія і Герцеговина: онлайн-трансляція. LIVE 2574
21:09 Бокс Ф'юрі озвучив свої плани після перемоги над Вайлдером 633
20:55 Футбол Вірт: Сподобалася реакція збірної України на пропущений м'яч 415
20:41 Хокей. УХЛ Рулав Одд - Кременчук 2:4. Огляд матчу 299
20:25 Бокс Промоутер Ф'юрі: Ніколи не бачив такого чудового бою 704
20:09 Футбол Маліновський прокоментував скандал з невикликом до збірної України 1826
19:54 Гандбол Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022 1008
19:41 Футбол Перша ліга. Нива втратила перемогу над Волинню у 13 турі 498
19:26 Хокей. УХЛ Краматорськ вирвав перемогу у Дніпра у 8 турі УХЛ 301
19:09 Інше Боттас виграв Гран-прі Туреччини 305

Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй

Вчора 23:41 349 0
Визначився переможець Ліги націй
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Фото: AFP
#Іспанія, #Франція

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Ліги А Ліги націй з футболу збірна Франції зустрічалася з Іспанією.

У середині другого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. А на 80-ій хвилині матчу Мбаппе вивів вперед французів. Збфрна Франції святкувала перемогу з рахунком 2:1. Мбаппе забив гол та зробив результативну передачу.

Ліга націй - Ліга А
Фінал, 10 жовтня

Іспанія - Франція 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Оярсабаль, 1:1 - 55 Бензема, 1:2 - 80 Мбаппе

Раніше, збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй.

Коментарі ()