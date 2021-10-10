Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі Ліги А Ліги націй з футболу збірна Франції зустрічалася з Іспанією.
У середині другого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. А на 80-ій хвилині матчу Мбаппе вивів вперед французів. Збфрна Франції святкувала перемогу з рахунком 2:1. Мбаппе забив гол та зробив результативну передачу.
Ліга націй - Ліга А
Фінал, 10 жовтня
Іспанія - Франція 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 64 Оярсабаль, 1:1 - 55 Бензема, 1:2 - 80 Мбаппе
Раніше, збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй.