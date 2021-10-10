Маліновський прокоментував скандал з невикликом до збірної України

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський завжди готовий повернутися до збірної України.

Про це заявив сам футболіст.

"Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця у нас з тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з Шахтаря і Динамо дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл.

Я завжди максимально готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі - вирішує тренер", - сказав Маліновський.