Маліновський прокоментував скандал з невикликом до збірної України

Джерело - Eco Di Bergamo.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський завжди готовий повернутися до збірної України.
Про це заявив сам футболіст.
"Роздули скандал на рівному місці. Минулого місяця у нас з тренером виникли розбіжності в баченні ситуації. Коли гравцям з Шахтаря і Динамо дозволили повернутися в клуби, я теж попросив про це і отримав дозвіл.
Я завжди максимально готовий повернутися в збірну. Але не знаю, як буде далі - вирішує тренер", - сказав Маліновський.
Раніше, Маліновський заявив, що ніколи не думав про відхід з Аталанти.