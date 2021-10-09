Маліновський: Ніколи не думав про відхід з Аталанти

Руслан Маліновський не збирається покидати Аталанту.

Про це він розповів порталу L’Eco di Bergamo.

"Наша мета - вийти в ЛЧ. Знаємо, що це непросто, особливо в ТОП-чемпіонаті. Всі команди ще борються за вихід з групи ЛЧ в цьому сезоні. Будуть дуже складні матчі проти МЮ. Сподіваємося набрати очки в цих двох зустрічах. Ніколи не думав про відхід з Аталанти. Це були просто чутки бельгійських ЗМІ", - сказав Малиновський