Джерело - Чемпіон.
Португалія здобула розгромну перемогу над Катаром у рамках товариського поєдинку.
Товариський матч
9 жовтня
Голи: 1:0 - 37 Роналду, 2:0 - 48 Фонте, 3:0 - 90 Сілва
Нагадаємо, Роналду визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ.
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Джерело - Чемпіон.
Португалія здобула розгромну перемогу над Катаром у рамках товариського поєдинку.
Товариський матч
9 жовтня
Голи: 1:0 - 37 Роналду, 2:0 - 48 Фонте, 3:0 - 90 Сілва
Нагадаємо, Роналду визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ.