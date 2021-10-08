Роналду визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду став найкращим футболістом вересня в АПЛ.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

Після повернення з Ювентуса португалець забив три голи у трьох вересневих матчах. На рахунку форварда — дубль у ворота Ньюкасла, а ще один гол він забив Вест Гему.

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Це вже п’ята нагорода гравця місяця Прем’єр-ліги для Кріштіану, який чотири рази ставав найкращим перед від’їздом до Реалу у 2009 році. Розрив між нагородами більш ніж у 13 років — найдовший в історії Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед посідає четверте місце турнірної таблиці АПЛ. У наступному матчі команда Оле-Гуннара Сульшера зіграє 16 жовтня проти Лестера.