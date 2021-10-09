Ньюкасл зможе витратити 190 млн фунтів взимку

Джерело - The Telegraph.
У Ньюкасла є можливість інвестувати значну суму в зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє The Telegraph.
Клуб, який був куплений інвестиційним фондом Саудівської Аравії, може витратити 190 млн фунтів (близько 223 млн євро) у найближчий трансферний період
Це максимальна сума, яку Ньюкасл може використовувати, не порушивши норми фінансового фейр-плей. Це стало можливим завдяки незначним витрат колишнього керівництва "сорок" на чолі з власником Майком Ешлі.
Нагадаємо, 19 клубів АПЛ виступили проти нового власника Ньюкасла.