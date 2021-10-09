Ньюкасл зможе витратити 190 млн фунтів взимку

Раніше Інвестори із Саудівської Аравії купили клуб

Джерело - The Telegraph.

У Ньюкасла є можливість інвестувати значну суму в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб, який був куплений інвестиційним фондом Саудівської Аравії, може витратити 190 млн фунтів (близько 223 млн євро) у найближчий трансферний період

Це максимальна сума, яку Ньюкасл може використовувати, не порушивши норми фінансового фейр-плей. Це стало можливим завдяки незначним витрат колишнього керівництва "сорок" на чолі з власником Майком Ешлі.

Нагадаємо, 19 клубів АПЛ виступили проти нового власника Ньюкасла.