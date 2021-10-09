Фінляндія - Україна 1:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна України здобуває надважку перемогу над Фінляндією!

90' Шапаренко зважився на удар з дальньої дистанції, але Градецькі забрав м'яч у руки.

90' У контратаку вибігли українці, Довбик скинув під удар Корнієнку, той потужно пробив по воротах, але Градецкі потягнув цей удар. Булеца не зміг зреагувати і прийняти м'яч у штрафному майданчику.

90' Булеца зараз грамотно у центрі поля підставився під Тойвіо і заробив на собі фол.

90' Хямяляйнен подавав з лівого флангу, але Пятов забрав м'яч руки.

90' Шість хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Притислися українці до своїх воріт, головне результат у цьому матчі.

87' Втікав Довбик у контратаку, але спочатку не зміг пройти захисника, а потім засильно прострілив, ніхто на цю передачу не відгукнувся.

85' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Яремчука та Ярмоленка на поле вийшли Довбик та Булеца.

84' Пуккі пробивав з-під захисника, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

82' Втік по лівому флангу Корнієнко і прострілив на дальню штангу, але ніхто з партнерів не зміг замкнути цю передачу.

80' М'яко навісив з правого флангу Ярмоленко в центр на Зубкова, але тому пробити у верховій боротьбі не дав Араюурі.

78' Також дві заміни використав головний тренер збірної Фінляндії. Замість Пох'янпало та Райтала на поле вийшли Ріскі та Нісканен.

77' Подвійна заміна в складі збірної України. Замість Циганкова та Степаненка на поле вийшли Зубков та Сидорчук.

75' Зі штрафного пробивав по воротах Ніссіла. У стрибку Пятов потягнув м'яч з дальнього кута, а на добиванні Араюурі з двох метрів не влучив у площину воріт. ПОщастило зараз нашій збірній.

73' Яремчук скидував на хід Циганкову, але той невдало прийняв м'яч і випустив його за межі поля.

71' На Пуккі пішло закидання, але той у боротьбі з Ярмоленком сфолив.

69' Степаненко у центрі поля порушив правила проти Камари.

67' Ніссіла пробивав, але вище воріт пішов м'яч.

65' Шапаренко підштовхнув Лода перед штрафним майданчиком, небезпечний стандарт для господарів.

63' Пуккі втікав на ворота суперника, але епізодом до цього фін порушив правила проти Кривцова.

62' Подвійна заміна в складі збірної Фінляндії. Замість Лама та Алхо на поле вийшли Ніссіла та Хямяляйнен.

60' Алхо опинився на газоні, допомогу медиків він потребує.

58' Пішла подача з кута поля, але м'яч пішов у руки Пятову.

57' Пуккі небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика, але м'яч рикошетом від Кривцова пішов на кутовий.

55' Тимчик віддавав передачу на Ярмоленка у штрафний майданчик, але цей простріл перехопили захисники збірної Фінляндії.

53' Продовжує поєдинок Ярмоленко.

52' Медики на полі, надають лідеру збірної України допомогу.

51' Ярмоленко отримав пошкодження у зіткненні з Райталою і лежить зараз на газоні.

49' Ярмоленко класно пробіг повз захисника і виконував закидання на дальню стійку, але там нікого з партнерів не опинилося.

48' Яремчук вирішив з-під захисників пробити, але повз ворота пішов м'яч.

47' Заміна відбулася в складі збірної України. Замість Едуарда Соболя на поле вийшов Віктор Корнієнко.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Збірна України мінімально переграє Фінляндію завдяки голам Ярмоленка та Яремчука.

43' Соболь виконував закидання на Циганкова, але Віктор не дістався до м'яча.

41' Тимчик намагався прострілити у штрафний майданчик, але ніхто з партнерів на цей пас не відгукнувся.

39' Втікли знову наші гравці у контратаку, але Циганков у підсумку пробив трохи вище воріт.

38' Пішла подача зі штрафного, але Пятов забрав м'яч у руки.

37' Кривцов збив перед штрафним майданчиком Пуккі за що отримав жовту картку.

36' У центрі поля проти Шапаренка порушили правила, штрафний для збірної України.

34' ГООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Тимчик знайшов у штрафному майданчику Циганкова, той віддав у дотик на Яремчука, який зміг пробити повз воротаря.

32' На фланзі Ярмоленко помилився з прийомом м'яча і подарував аут для збірної Фінляндії.

30' Матвієнко у центрі поля порушив правила проти Пох'янпало.

28' Гол! Збірна Фінляндії зрівнює рахунок! Пятов відбив м'яч після удару Пох'янпало, але далі Пуккі встиг накрити снаряд, який намагався вибити Матвієнко і забив у порожні ворота.

27' З лівого флангу Райтала подавав, але від Тимчика м'яч пішов на кутовий.

26' Яремчук по центру проривався і скинув під удар Ярмоленку, але удар Андрія заблокував захисник.

25' Ярмоленко зараз прострілював у штрафний майданчик, але Градецкі забрав м'яч у руки.

24' Степаненко з дальньої дистанції пробивав, але вище воріт полетів м'яч.

23' Циганков подавав на ближню стійку, але там Яремчук порушив правила.

22' Яремчук на Ярмоленка намагався прострілити, але Андрій трохи не дотягнувся до м'яча, кутовий на користь збірної України.

20' Циганков перехопив м'яч у центрі поля, віддав на Яремчука, Роман намагався віддати назад, але Араюрі у підкаті заблокував цю передачу.

18' Тимчик намагався розігнати контратаку, але його у підкаті зупинив хавбек збірної Фінляндії. Без фолу зіграв гравець господарів.

17' Знову класно втікали у швидку атаку підопічні Петракова, але тут Яремчук пасом на Ярмоленку трохи

15' Класно у контратаку втікли українці. Шапаренко розрізним пасом знайшов Циганкова на фланзі, той прострілив на Яремчука, але удар Романа пішов трохи повз ворота.

14' Соболь наступив на ногу супернику в центрі поля. Усним попередженням обмежився арбітр.

13' Ледь не помилилися фіни біля власного штрафного майданчика, але встиг Градецькі забрати м'яч в руки від голови свого захисника.

12' Пятов невдало вийшов з воріт, але нащастя Матвієнко встиг завадити Пуккі пробити у порожні ворота.

10' Шапаренко наважився на дальній удар, але повз ворота пішов м'яч.

9' Пішов навіс з корнера, але відбилися наші гравці.

8' На Пох'янпала пішов розрізний пас у штрафний майданчик, але Забарний встиг перехопити м'яч і вибити його на кутовий.

6' Матвієнко виконував подачу в штрафний майданчик, але захисники збірної Фінляндії вибили м'яч подалі.

4' ГОООООООЛ! Ярмоленко відкрив рахунок у матчі! Андрій отримав м'яч перед штрафним майданчиком і правою ногою поклав м'яч у дальній кут воріт!

3' Циганков втратив м'яч на власній половині поля, Пуккі пробивав з-під захисника, а потім Лод намагався добити, але Пятов урятував свою команду.

2' Ярмоленко опинився на газоні і тримається зараз за стегно, проте без допомги медиків продовжив він матч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Фінляндії!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Олександр Петраков визначився зі стартовим складом національної команди.

Збірна України: Пятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Збірна Фінляндії: Градецкі - Алхо, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Райтала - Лам, Камара, Лод - Пуккі, Пох'янпало

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Єнсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен

Збірна України зіграє проти Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 жовтня, на Олімпіаштадіоні у Гельсінкі. Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.