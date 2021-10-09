 Финляндия - Украина: смотреть онлайн матч 09.10.2021 - Футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Фінляндія - Україна 0:1. ОНЛАЙН
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Фінляндія - Україна 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 18:55 11594 0
Фінляндія - Україна 0:1. ОНЛАЙН
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

18' Тимчик намагався розігнати контратаку, але його у підкаті зупинив хавбек збірної Фінляндії. Без фолу зіграв гравець господарів.

17' Знову класно втікали у швидку атаку підопічні Петракова, але тут Яремчук пасом на Ярмоленку трохи 

15' Класно у контратаку втікли українці. Шапаренко розрізним пасом знайшов Циганкова на фланзі, той прострілив на Яремчука, але удар Романа пішов трохи повз ворота.

14' Соболь наступив на ногу супернику в центрі поля. Усним попередженням обмежився арбітр.

13' Ледь не помилилися фіни біля власного штрафного майданчика, але встиг Градецькі забрати м'яч в руки від голови свого захисника.

12' Пятов невдало вийшов з воріт, але нащастя Матвієнко встиг завадити Пуккі пробити у порожні ворота.

10' Шапаренко наважився на дальній удар, але повз ворота пішов м'яч.

9' Пішов навіс з корнера, але відбилися наші гравці.

8' На Пох'янпала пішов розрізний пас у штрафний майданчик, але Забарний встиг перехопити м'яч і вибити його на кутовий.

6' Матвієнко виконував подачу в штрафний майданчик, але захисники збірної Фінляндії вибили м'яч подалі.

4' ГОООООООЛ! Ярмоленко відкрив рахунок у матчі! Андрій отримав м'яч перед штрафним майданчиком і правою ногою поклав м'яч у дальній кут воріт!

3' Циганков втратив м'яч на власній половині поля, Пуккі пробивав з-під захисника, а потім Лод намагався добити, але Пятов урятував свою команду.

2' Ярмоленко опинився на газоні і тримається зараз за стегно, проте без допомги медиків продовжив він матч.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Фінляндії!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Олександр Петраков визначився зі стартовим складом національної команди.

Збірна України: Пятов - Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь - Степаненко, Шапаренко - Ярмоленко, Яремчук, Циганков

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Збірна Фінляндії: Градецкі - Алхо, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Райтала - Лам, Камара, Лод - Пуккі, Пох'янпало

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Єнсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен

Збірна України зіграє проти Фінляндії в рамках відбору на Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться в суботу, 9 жовтня, на Олімпіаштадіоні у Гельсінкі. Початок о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.

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