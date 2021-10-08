Італія подасть заявку на проведення Євро-2028

Про це повідомив президент місцевої Федерації футболу

Федерація футболу Італії подасть заявку на проведення Євро-2028.

Про це заявив президент федерації Габріеле Гравіна.

"Я подаю заявку на проведення Євро-2028 Італії. Таким чином ми зможемо нарешті реконструювати стадіони", - заявив Гравіна.

Місце проведення Євро-2028 буде визначено в наступному році. На те, щоб прийняти турнір, претендують дві спільні заявки: Румунія/Греція/Сербія/Болгарія і Данія/Швеція/Норвегія/Фінляндія.

Італія раніше приймала чемпіонати Європи в 1968 і 1980 році.

Раніше, стала відома дата жеребкування відбору Євро-2024.