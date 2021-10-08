Італія подасть заявку на проведення Євро-2028

Джерело - ilmionapoli.it.
Федерація футболу Італії подасть заявку на проведення Євро-2028.
Про це заявив президент федерації Габріеле Гравіна.
"Я подаю заявку на проведення Євро-2028 Італії. Таким чином ми зможемо нарешті реконструювати стадіони", - заявив Гравіна.
Місце проведення Євро-2028 буде визначено в наступному році. На те, щоб прийняти турнір, претендують дві спільні заявки: Румунія/Греція/Сербія/Болгарія і Данія/Швеція/Норвегія/Фінляндія.
Італія раніше приймала чемпіонати Європи в 1968 і 1980 році.
Раніше, стала відома дата жеребкування відбору Євро-2024.