Стала відома дата жеребкування відбору Євро-2024

Джерело - Чемпiон.

Жеребкування кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи з футболу-2024 відбудеться 9 жовтня 2022 року.

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією

Про це повідомляє УЄФА на офіційному сайті.

Жеребкування, під час якого своїх суперників отримає збірна України, відбудеться 9 жовтня 2022 року у Франкфурті. За результатами жеребкування 54 збірні розподіляться по групах, в яких вестимуть боротьбу за 23 путівки на Євро-2024.

Чемпіонат Європи-2024 відбуватиметься з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

На Євро-2020 збірна України досягла свого найбільшого успіху за час виступів на турнірі та дійшла до чвертьфіналу.