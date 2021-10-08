Мбаппе побив рекорд Бензема у збірній Франції

Молодий форвард відзначився черговим досягненням

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе провів 50-ий матч у футболці національної команди та став наймолодшим футболістом збірної Франції, який досяг такої позначки.

Про це повідомляє Opta.

Кіліан побив рекорд, встановлений форвардом Карімом Бензема (24 роки та 240 днів).

Нагадаємо, збірна Франції отримала перемогу над командою Бельгії (3:2) в матчі 1/2 фіналу Ліги націй. У фіналі турніру збірна Франції зіграє проти Іспанії. Бельгійці зустрінуться з командою Італії в матчі за третє місце.