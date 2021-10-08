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Назвали найкращого тренера місяця в АПЛ

Сьогодні 15:49 109 0
Назвали найкращого тренера місяця в АПЛ
#АПЛ, #Арсенал

Джерело - Чемпiон.

Найкращим тренером вересня в англійській Прем'єр-лізі визнаний Мікель Артета, який очолює Арсенал.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Лондонська команда, яка почала новий сезон АПЛ з трьох поразок, у вересні здобули трьох перемог поспіль. "Каноніри" обіграли Норвіч (1:0), Бернлі (1:0) і Тоттенгем (3:1).

Читайте також: Голкіпер Челсі може перебратися в Серію А

Найкращий тренер місяця в Прем'єр-лізі вибирався за результатами голосування вболівальників і групи експертів.

39-річний іспанський фахівець випередив Хосепа Гвардіолу (Манчестер Сіті) та Юргена Клоппа (Ліверпуль).

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