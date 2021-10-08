Голкіпер Челсі може перебратися в Серію А

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, в послугах 27-річного іспанця зацікавлений Лаціо. Італійці шукають воротаря на випадок, якщо Томас Стракоша покине команду наступного літа.

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Минулого літа представники Лаціо вже вели переговори з Челсі. "Орли" хотіли взяти гравця в оренду, проте керівництво лондонців відповіло відмовою.

Нагадаємо, Кепа перейшов в Челсі у 2018 році. У нинішньому сезоні голкіпер провів за "синіх" три поєдинки, з яких два відіграв "на нуль".