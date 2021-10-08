Грізманн: Це був фантастичний матч

Гравці збірної Франції у перерві матчу проти Бельгії зрозуміли, що можуть усе змінити.

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Про це сказав нападник французів Антуан Грізманн.

"Ми дуже горді гравцями і тренерським штабом. У перерві були сказані потрібні слова. Кіліан Мбаппе та Карім Бензема виконали виняткову роботу, продавлюючи оборону, створюючи перевагу і забиваючи. Це був фантастичний матч. У перерві ми відчували, що якщо заб'ємо, то все зміниться. І ось що вийшло. Тепер на нас чекає фінал, і потрібно гарненько відновитися", - сказав Грізманн.