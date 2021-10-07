Ліверпуль зацікавився хавбеком Олімпіакоса

Англійський клуб може підписати Камара

Англійський Ліверпуль спостерігає за 20-річним півзахисником Олімпіакоса та збірної Гвінеї Агібою Камарою.

Про це повідомляє Sportime.

Ліверпуль спеціально послав своїх скаутів, щоб оцінити гру юного футболіста.

Камара перейшов в Олімпіакос з другого складу Лілля влітку 2021 року за €120 тисяч. У поточному сезоні Агібу провів за грецький клуб 10 матчів у всіх турнірах, де забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Контракт Камара з Олімпіакосом розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість гравця становить €300 тисяч.

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