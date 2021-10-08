Дешам: Перемога, здобута таким ось чином, показує силу команди

Збірна Франції збирається виграти цьогорічну Лігу націй.

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй

Про це сказав головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Нам двічі забили в сильно проведеному 20-хвилинному відрізку першого тайму. І перемога, здобута таким ось чином, показує силу характеру команди. Гравці ніколи не здаються. Сюди ми їхали за виходом у фінал, а тепер ми пройшли, і на кону - головний трофей.

Зробимо все можливе, для того, щоб підняти його над своїми головами", - сказав Дешам.