 Дешам: Перемога, здобута таким ось чином, показує силу команди | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй
Вчора 23:39 1466
Збірна України прибула до Гельсінкі
Вчора 23:10 650
Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 21:10 486
Збірна України на характері здолала Хорватію у відборі Євро-2022
Вчора 20:08 2369 1
УАФ оштрафувала Динамо на 200 тисяч, Металіст - на 50 тисяч
Вчора 19:24 5472 1
Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 18:57 5418
Кополовець - про невиклик Маліновського: Не впевнений, що Петраков сам приймав рішення
Вчора 18:09 1210
Шахтар може придбати нападника Зорі
Вчора 17:55 3117
Фінляндія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації ЧС-2022
Вчора 13:11 2381
Ф'юрі - Вайлдер: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Вчора 12:44 21214
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю
Дикість: у Бразилії футболіст відлупцював ногами суддю Андрій Твердохліб
Вчора 18:53 467
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії
Рік тому збірна України зазнала найбільшої поразки в історії Андрій Твердохліб
Вчора 18:35 710
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото
Зінченко зустрівся з Хабібом і зробив спільне фото Андрій Твердохліб
Вчора 18:07 630
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути
Історична серія збірної Італії: рекорд, якого не мало бути Андрій Дунець
Вчора 17:05 742
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі
Російську гімнастку через купальник одного разу позбавили медалі Віктор Слюсаренко
Вчора 15:53 5624
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч
22 випадки, коли Роджер Федерер знищував м'яч Віктор Слюсаренко
Вчора 15:27 290
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня
Дівчина дня. Нова пасія Неймара - пишногруда Бразильська красуня Андрій Твердохліб
Вчора 15:09 1237
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах
Романтичний сніданок на березі океану: Терлюга проводить медовий місяць на екзотичних островах Андрій Твердохліб
Вчора 14:25 581
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного
Герой нації Девід Бекхем: 20 років знаменитому голу зі штрафного Андрій Дунець
06.10.2021 17:29 2927
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським
Крим - це Україна! УЄФА зобразив анексований півострів українським Андрій Твердохліб
06.10.2021 16:33 1518
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка
Від зірки до скандаліста: топ-10 цитат Віктора Леоненка Андрій Твердохліб
05.10.2021 19:06 1766
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
05.10.2021 16:30 10234
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг
Ломаченко проти Берінчика: архівний спаринг Valeriy Ruchka
05.10.2021 15:32 3161
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда
Як Леоненко ставив на коліна Спартак: легендарна перемога Динамо та дубль скандального форварда Андрій Твердохліб
05.10.2021 14:52 1274
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 8 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
05.10.2021 14:48 7730
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:37 Баскетбол Михайлюк набрав 11 очок у другій грі за Торонто 28
09:25 Футбол Венесуела - Бразилія 1:3. Відеоогляд матчу 254
09:10 Баскетбол Шарлотт поступився Мемфісу, Філадельфія переграла Торонто. Результати матчів передсезонних матчів 135
08:50 Футбол Куртуа: Кому потрібен матч за третє місце? 456 1
08:36 Футбол Бразилія здолала Венесуелу, Аргентина не змогла переграти Парагвай. Результати матчів відбору до чемпіонату світу 271
08:24 Інше Чотириразовий призер конкурсу Містер Олімпія загадково помер у 37 років 791 1
08:16 Футбол Дешам: Перемога, здобута таким ось чином, показує силу команди 270
07:51 Футбол Волинь - Нива: Де дивитися матч Першої ліги 215
06:49 Футбол Іспанія - Франція: Де дивитися фінал Ліги націй УЄФА 1127
00:48 Футбол Бельгія - Франція 2:3. Огляд матчу 1711
7 Жовтня 2021
23:55 Бокс Арум: Мене взагалі не здивувала перемога Усика 1111
23:49 Футбол Італія - Бельгія: Де дивитися матч за третє місце Ліги націй УЄФА 460
23:39 Футбол Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй 1466
23:26 Хокей. УХЛ Сокіл - Маріуполь 5:3. Огляд матчу 548
23:10 Футбол Збірна України прибула до Гельсінкі 650
22:57 Теніс Ястремська переграла Жакемо на турнірі у США 771
22:40 Футбол Ліверпуль зацікавився хавбеком Олімпіакоса 570
22:25 Футбол Шахтар запропонує Матвієнку новий контракт 584
22:09 Бокс Бій Лопеса і Камбососа перенесуть на грудень 651
21:55 Футбол Фонсека може очолити клуб АПЛ 724 1
21:48 Пряма трансляція Ліга націй. Бельгія - Франція: онлайн-трансляція. LIVE 2710
21:39 Футбол Відомо, скільки глядачів відвідають матч Фінляндія - Україна 685
21:25 Баскетбол Одеса програла Кривбасу у Суперлізі 367
21:10 Волейбол Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів 486
20:56 Хокей. УХЛ Сокіл завдав поразки Маріуполю у 7 турі УХЛ 630

Дешам: Перемога, здобута таким ось чином, показує силу команди

Сьогодні 08:16 270 0
Дешам: Перемога, здобута таким ось чином, показує силу команди
#Дешам, #Ліга націй

Джерело - Чемпiон.

Збірна Франції збирається виграти цьогорічну Лігу націй.

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй

Про це сказав головний тренер команди Дідьє Дешам.

"Нам двічі забили в сильно проведеному 20-хвилинному відрізку першого тайму. І перемога, здобута таким ось чином, показує силу характеру команди. Гравці ніколи не здаються. Сюди ми їхали за виходом у фінал, а тепер ми пройшли, і на кону - головний трофей.

Зробимо все можливе, для того, щоб підняти його над своїми головами", - сказав Дешам.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй Франція зустрінеться з Іспанією. Поєдинок відбудеться в неділю, 10 жовтня. Початок - о 21:45.

Коментарі ()