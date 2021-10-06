 Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй
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Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй

Вчора 23:45 380 0
Визначився перший фіналіст турніру
Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй
#Італія, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному матчі Ліги А Ліги націй з футболу збірна Італії зустрічалася з Іспанією.

Перший тайм був багатим на важливі події. Торрес зміг оформити дубль, а Італія на 42-ій хвилині залишилася у меншості. Капітан італійців Бонуччі отримав два попередження. На 83-ій хвилині матчу італійці, граючи у меншості, змогли один гол відіграти. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Як наслідок Італія перервала свою рекордну безпрограшну серію.

Фінал відбудеться 10 жовтня. 7 жовтня у матчі Франція - Бельгія визначиться другий фіналіст турніру.

Ліга націй - Ліга А
Півфінал, 6 жовтня

Італія - Іспанія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Торрес, 0:2 - 45+2 Торрес, 1:2 - 83 Пелегріні

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