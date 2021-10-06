Збірна Іспанії перемогла Італію та вийшла до фіналу Ліги націй

Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У першому півфінальному матчі Ліги А Ліги націй з футболу збірна Італії зустрічалася з Іспанією.

Перший тайм був багатим на важливі події. Торрес зміг оформити дубль, а Італія на 42-ій хвилині залишилася у меншості. Капітан італійців Бонуччі отримав два попередження. На 83-ій хвилині матчу італійці, граючи у меншості, змогли один гол відіграти. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Іспанії. Як наслідок Італія перервала свою рекордну безпрограшну серію.

Фінал відбудеться 10 жовтня. 7 жовтня у матчі Франція - Бельгія визначиться другий фіналіст турніру.

Ліга націй - Ліга А

Півфінал, 6 жовтня

Італія - Іспанія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Торрес, 0:2 - 45+2 Торрес, 1:2 - 83 Пелегріні