Стало відомо, хто обслуговуватиме матч України з Фінляндією

Джерело - Чемпiон.

Стала відома бригада суддів, яка буде обслуговувати матч Фінляндія - Україна в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 року.

Про це повідомили на офіційному сайті УЄФА.

Фінляндія - Україна: онлайн-трансляція

На поєдинку працюватиме суддівська бригада з Іспанії на чолі з 37-річним Хесусом Хілем Мансано. На лініях йому допомагатимуть його співвітчизники Гуадалупе Поррас і Анхель Невадо Родрігес. Четвертий рефері - Алехандро Ернандес.

За систему VAR відповідатиме Рікардо де Бургос, а допомагати йому буде Хав'єр Естрада Фернандес.

Нагадаємо, матч Фінляндія - Україна відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00.