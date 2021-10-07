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Ньюкасл отримає нового власника з Саудівської Аравії

Сьогодні 15:23 156 0
Ньюкасл займає 19-е місце турнірної таблиці АПЛ.
Ньюкасл отримає нового власника з Саудівської Аравії
#АПЛ, #Ньюкасл

Джерело - Чемпiон.

Протягом найближчих 48 годин Ньюкасл отримає нових власників, коли завершиться залагодження деталей з купівлі клубу Фондом державних інвестицій Саудівської Аравії (PIF).

Про це повідомляє ESPN.

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Загальна сума операції складе понад 300 мільйонів фунтів, за які клуб продасть власник Майк Ешлі. Первісна угода була досягнута ще в квітні 2020 року, але всі ці 18 місяців переговори перебували в глухому куті.

Тепер англійська Прем’єр-ліга переконалася в тому, що консорціум надав всі необхідні докази, що Ньюкасл не контролюватиметься державою Саудівська Аравія.

В рамках угоди Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії отримає 80% прав на клуб. Ще 10% дістануться акціонерної компанії Reuben Brothers, а ще 10% – посереднику Аманді Стейвлі.

Ньюкасл займає 19-е місце турнірної таблиці АПЛ. У наступному матчі команда Стіва Брюса зіграє 17 жовтня проти Тоттенгема.

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