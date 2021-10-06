Визначено дати та час матчів 1/8 фіналу Кубку України

Матчі відбудуться 26-28 жовтня

Джерело - УАФ.

Дирекція з проведення Кубку України визначила дати та час початку матчів 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

26 жовтня

Металіст 1925 (Харків) - Олександрія (Олександрія). 19.30. Трансляція - Футбол 2

27 жовтня

Верес (Рівне) - Ворскла (Полтава). 14.00. Трансляція - Футбол 1

Маріуполь (Маріуполь) - Динамо (Київ). 17.00. Трансляція - Футбол 3

Чорноморець (Одеса) - Шахтар (Донецьк). 19.30. Трансляція - Футбол 2

28 жовтня

Альянс (Липова Долина) - Львів (Львів). 14.00. Трансляція - Футбол 1

ЛНЗ (Черкаси) - Дніпро-1 (Дніпро). 17.00. Трансляція - Футбол 2

Рух (Львів) - Зоря (Луганськ). 19.00. Трансляція - Футбол 1

Металіст (Харків) - Колос (Ковалівка). 19.30. Трансляція - Футбол 3